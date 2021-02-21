أساتذة زراعة المنوفية يستغيثون من قرار تحويل مزرعة إلى إسكان اجتماعي.. تفاصيل

قال الدكتور الشوادفي موسى ، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن كلية زراعة المنوفية تستغيث بعد مطالبة المحافظة بتحويل أرض للجامعة "مزرعة" إلى إسكان اجتماعي.
وأضاف الشوادفي موسى في مداخلة
هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور "
، أن هذه المزرعة عبارة عن 55 فدانا، وهي ملكية خاصة لكلية الزراعة ، معقبًا : "
المزرعة ديه اشتريناها من مواردنا وموارد الجامعة منذ عام 1991 " .
وتابع أستاذ الزراعة
بجامعة المنوفية : " أرجو أن يكون الأمر مفهومًا لبعض القيادات الموجودة في
المحافظة " ، مؤكدًا أن هذه المزرعة هى منفعة عامة للكلية ، ومنفعة تعود
للمواطنين ، معقبًا : " المزرعة بالنسبة لكلية الزراعة ، هي المستشفى بالنسبة
لكلية الطب ".
وأكد " الشوادفي " ، أن المزرعة هي جزء لا يتجزأ من الكلية ، حيث
إنها تمثل حوالي 40% من العملية التعليمية لطلاب البكالريوس ، وبالتالي تمثل حوالي
80% من البحث العلمي لطلاب الدراسات العُليا ، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات
القومية ، والمدارس العلمية التابعة للكلية تُنفذ في هذه المزرعة .