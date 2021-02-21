ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أساتذة زراعة المنوفية يستغيثون من قرار تحويل مزرعة إلى إسكان اجتماعي.. تفاصيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:07 ص
المزرعة الخاصة بكلية
المزرعة الخاصة بكلية الزراعة التابعة لجامعة المنوفية
Advertisements
ندى رأفت

قال الدكتور الشوادفي موسى ، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن كلية زراعة المنوفية تستغيث بعد مطالبة المحافظة بتحويل أرض للجامعة "مزرعة" إلى إسكان اجتماعي.


وأضاف الشوادفي موسى في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، أن هذه المزرعة عبارة عن 55 فدانا، وهي ملكية خاصة لكلية الزراعة ، معقبًا : " المزرعة ديه اشتريناها من مواردنا وموارد الجامعة منذ عام 1991 " .


وتابع أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية : " أرجو أن يكون الأمر مفهومًا لبعض القيادات الموجودة في المحافظة " ، مؤكدًا أن هذه المزرعة هى منفعة عامة للكلية ، ومنفعة تعود للمواطنين ، معقبًا : " المزرعة بالنسبة لكلية الزراعة ، هي المستشفى بالنسبة لكلية الطب ".


وأكد " الشوادفي " ، أن المزرعة هي جزء لا يتجزأ من الكلية ، حيث إنها تمثل حوالي 40% من العملية التعليمية لطلاب البكالريوس ، وبالتالي تمثل حوالي 80% من البحث العلمي لطلاب الدراسات العُليا ، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات القومية ، والمدارس العلمية التابعة للكلية تُنفذ في هذه المزرعة .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للتيسير على العمالة الواردة.. الأردن: السماح للعمال غير الزراعيين الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي

وزيرا الري والزراعة يتفقدان مزرعة ومصنع السكر التابع لشركة القنال بالمنيا

نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة

تكليف يحيي زكريا بمهام عميد زراعة كفر الشيخ

محمد نصر علام لـ صدى البلد: يجب تقليل الزراعات المستهلكة للمياه.. عصابات لتجارة الأرز.. التحول للري الحديث يحتاج تدخل الدولة ورجال الأعمال.. والعودة لمجلس الأمن ضرورة لحل أزمة سد النهضة

دعما للأمن الغذائي .. زراعة النواب تطالب بزيادة أعداد المزارع السمكية

ترشيحاتنا

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية .. بنرضى الكل ومش عاجبين

فيروس H5N8.. روسيا تعلن أول إصابة بوباء مُعدٍ جديد

تساقط حطام طائرة على حي سكني بعد احتراق محركها.. فيديو وصور

كورونا ولا إيه.. حالة مرضية تصيب يوسف الحسيني على الهواء ويخرج لفاصل

صلاح عبد الله: إصابتي بجلطة دماغية غيرت مسار حياتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تساقط حطام طائرة على حي سكني بعد احتراق محركها.. فيديو وصور

طريقة تحضير القهوة العربي

مستويات جديدة للمساواة .. امرأة تطلق شعر وجهها لسنوات