هنيدي: كنت بخرج ورا أي زفة في إمبابة وأتوه



وأضاف هنيدي خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "كنت أول ما اخرج ورا أي زفة سواء اعرفها أو لا أتوه.. أي طبلة كنت اجري وراها وأغني معاهم".



واسترسل: "محمد كان على طول تايه والناس بتدور عليه.. الود موجود ولسه بتواصل مع أصحابي هناك".





وأضاف: "كنت بقعد مع الفكهاني وانادي وابيع واقول "أحمر وحلاوة يا بطيخ".

كشف محمد هنيدي، عن سبب توهانه في منطقة إمبابة، قائلا إن إمبابة زمان كان حولها زرع ولهذا السبب كان عندما يخرج من بيته يتوه.