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توك شو

هنيدي عن علاقته بـ علاء ولي الدين: كنت بسمع عن واحد تخين في المعهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:31 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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إسراء صبري
روى محمد هنيدي، ذكريات تواجده مع علاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي، قائلا إن أشرف كان الوحيد وقتها اللي عنده عربية وكنا بنتجمع كل يوم سواء نطلع إسكندرية أو النيل".

وأضاف هنيدي خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "اكتر خروجة كانت النيل عند عم أحمد المراكبي..كان معانا فلوس أو لا كنا بنروح عنده".

وتابع: تعرفت على علاء ولي الدين قبل التمثيل.. كنت في المعهد بسمع عن ولد تخين دمه خفيف وهو كمان كان بيسمع عني".

واسترسل: تعرفت على أشرف عبد الباقي في الإسكندرية.
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