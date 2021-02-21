سكان إمبابة: صناديق القمامة تنشر الأمراض وتتسبب في الحوادث





ارسل سكان شارع بشتيل العمومى فى مدينه الامل بامبابة رسالة لموقع صدى البلد قالوا فيها: "صناديق الزبالة فى وسط الطريق وتعرض حياة المشاة للخطر وتتسبب في حوادث السيارات".





وتابعوا قائلين فى نص الرسالة:" ده لينك بالاتفاق مع مافيا جامعى الزبالة وعربيات النظافة المسئولة عن صناديق الزبالة".





واضافوا:" اولادنا فى خطر ما بين الأمراض اللى انتشرت بسبب الزبالة وبين حوادث الطريق".





للتواصل مع الحالة:" +20 115 021 6660









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استغاث سكان إمبابة بموقع صدى البلد بسبب انتشار صناديق القمامة فى وسط الطريق.