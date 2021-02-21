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بين الناس

سكان إمبابة: صناديق القمامة تنشر الأمراض وتتسبب في الحوادث

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:38 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث سكان إمبابة بموقع صدى البلد بسبب انتشار صناديق القمامة فى وسط الطريق.

ارسل سكان شارع بشتيل العمومى فى مدينه الامل بامبابة رسالة لموقع صدى البلد قالوا فيها: "صناديق الزبالة فى وسط الطريق وتعرض حياة المشاة للخطر وتتسبب في حوادث السيارات".

وتابعوا قائلين فى نص الرسالة:" ده لينك بالاتفاق مع مافيا جامعى الزبالة وعربيات النظافة المسئولة عن صناديق الزبالة".

واضافوا:" اولادنا فى خطر ما بين الأمراض اللى انتشرت بسبب الزبالة وبين حوادث الطريق".

للتواصل مع الحالة:" +20 115 021 6660


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منه على التواصل مع القارئ وإيمانًا من جانبه بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.
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