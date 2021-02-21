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بين الناس

سكان فيصل يتضررون من انتشار الباعة الجائلين

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:09 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عماد عثمان شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين.

وقال عماد عثمان في شكواه: نعاني نحن سكان شارع العريش فيصل من عودة انتشار الباعة الجائلين إلى شارع العريش بالهرم بمحافظة القاهرة منذ فترة بعد أن تم منعهم من افتراش الشارع.

وأوضح عماد عثمان أن افتراش الباعة الجائلين للشارع والأرصفة تسبب في زحام كبير في الشارع وأعاق حركة المارة وشوه المنظر الحضاري للشارع.

وأوضحت أنهم تقدموا بعدة شكاوى لمنع افتراش الباعة الجائلين الشارع ولكن دون جدوى وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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