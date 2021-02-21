رئيس اتحاد اليد: ندرس خطاب الزمالك بشأن الموسم الماضي.. ومصلحة اللعبة فوق المجاملات

كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد عن موقفه من الخطاب الذي أرسله نادي الزمالك، للمطالبة باستكمال الموسم القديم 2019 – 2020.





وقال نصر لموقع "صدي البلد" أنه تلقي بالفعل خطابًا رسميًا من نادي الزمالك للمطالبة باستكمال الموسم القديم 2019 – 2020 ولكنه لم يحسم الأمر حتي الأن .





وأضاف نصر أنه سيدرس القرار مع مجلس أدارة الاتحاد وبعده سيتم تحديد مصير الموسم القديم خلال الأيام القادمة، مؤكدا أنه سيتخذ القرار الأنسب لصالح اللعبة ولن يكون هناك مجاملة لأي فريق علي حساب الأخر.





وأِشار نصر إلي أن الدوري المصري سيتوقف من أجل بطولة أمم أفريقيا للشباب ولذلك يجب دراسة إمكانية استكمال الدوري القديم بعد نهاية لقاءات البطولة القارية أو إلغاءه وكل الاحتمالات واردة.





وأوضح نصر أن تركيزه حاليا ينصب علي بطولة أمم أفريقيا للشباب حيث يطمع في تحقيق أفضل أداء ممكن في وتقديم صورة جيدة ومواصلة العروض القوية التي تقدمها كرة اليد المصرية.





وكان مسوؤلو نادي الزمالك، قاموا بأرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، يطلب فيه استكمال بطولة الدوري للموسم الماضي 2019/ 2020 التي توقفت في وقت سابق؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.



