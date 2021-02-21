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أخبار العالم

برشلونة تشتعل.. استمرار أعمال الشغب في كتالونيا بعد سجن مغني راب| فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:45 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ألقى محتجون زجاجات على الشرطة، وأشعلوا النار في حاويات، وحطموا متاجر في برشلونة السبت في الليلة الخامسة من الاشتباكات بعد سجن مغني راب بتهمنة تمجيد الإرهاب وإهانة الملكية في أغانيه.

وبحسب تقرير إذاعة "فويس أوف أمريكا" الأمريكية، أثار الحكم بالسجن لمدة تسعة أشهر على بابلو هاسل، المعروف بممارسات الراب المناهضة بشدة للمؤسسة، جدلًا حول حرية التعبير في إسبانيا وكذلك الاحتجاجات التي تحولت أحيانًا إلى أعمال عنف.

وقالت الشرطة الإقليمية الكتالونية موسوس ديسكوادرا على تويتر إن المتظاهرين ألقوا مقذوفات وقنابل إنارة على الشرطة التي أطلقت الرصاص الرغوي لتفريق الحشد.

وقالت الشرطة المحلية إن نحو ستة آلاف متظاهر تجمعوا في المدينة الكتالونية.

هاجم المتظاهرون المحال التجارية في شارع التسوق الأكثر شهرة في برشلونة، باسيج دي جراسيا، في حين ذكرت صحيفة "إل باييس" أن آخرين حطموا نوافذ في قاعة حفلات بالاو دي لا ميوزيكا.

وقالت الشرطة المحلية إن شخصين اعتقلا في برشلونة.

كانت المظاهرة في مدريد سلمية، لكن في مدينتي بامبلونا وليدا في الشمال، اتهمت الشرطة المتظاهرين بالشغب.

في وقت سابق، نددت رئيسة الحزب الاشتراكي كريستينا ناربونا بالعنف الذي شهدته الاحتجاجات خلال الليالي الأربع الماضية. وقالت: "نكرر إدانتنا القوية للعنف الذي لا يمكن تبريره على أنه دفاع عن حرية التعبير".

خلال الليالي الثلاث الأولى من المظاهرات، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص الرغوي على المتظاهرين الذين أشعلوا النار في حاويات القمامة والدراجات النارية والمتاجر المنهوبة. كما وقعت اشتباكات في مدريد ومدن أخرى.


وقال مسؤولون إن أربعة أشخاص أصيبوا في برشلونة يوم الجمعة بعد أن رشق محتجون الشرطة بقذائف وهاجموا بنكين وأشعلوا النار في حاويات. وقال مجلس المدينة إن المحتجين تسببوا في خسائر بقيمة 128 ألف يورو (156 ألف دولار).

وقالت الشرطة إن أكثر من 60 شخصا اعتقلوا في أنحاء كاتالونيا. فقدت امرأة عينها خلال اشتباكات في برشلونة، مما أثار نداءات من السياسيين للتحقيق في تكتيكات الشرطة.

كان الممثل الحائز على جائزة الأوسكار خافيير بارديم من بين الفنانين والمشاهير والسياسيين الذين دعوا إلى تغيير القانون الذي يغطي حرية التعبير.

وأعلنت الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضي أنها ستلغي أحكام السجن في الجرائم المتعلقة بقضايا حرية التعبير.
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