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محافظات

فرش مسجد السكاسكة.. جهود مستمرة من نواب مستقبل وطن لخدمة أهالي العريش

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:47 ص
خدمة اهالي العريش
خدمة اهالي العريش
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احمد صالح

استمر النائبان رحمى بكير وعبد العزيز مطر، عضوا مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أمانة شمال سيناء، في تواصلهما مع مديري مديريات الخدمات والمصالح الحكومية من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن السيناوي.


وعقد النائبان لقاءً مع الدكتور سليمان عرادة، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة شمال سيناء، وتم التواصل معه بخصوص الدعم الكامل لمنظومة التأمين الصحي بالمحافظة، واستعراض أهم الأمور التي يشكو منها المواطن.


وأجرى النائبان زيارة لمديرية الأوقاف، التقيا خلالها بالدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام أوقاف شمال سيناء، وبحثا بعض الأمور الخاصة بمساجد شمال سيناء، وطلبا سرعة فرش مسجد السكاسكة في القريب العاجل بحضور النواب. 


كما زارا قطاع الكهرباء بشمال سيناء، لبحث شكاوى بعض المواطنين والوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي الفترة الأخيرة، خاصة في مدينة العريش العاصمة، وأكدا أنهما سيتابعان جميع المشاكل التي يحتاج المواطن لوضع حلول لها مع المسئولين بالمحافظة.


وقال سعيد زايد، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن في محافظة شمال سيناء، إن النائب عبد العزيز مطر، والنائب رحمي بكير، عضوا مجلس النواب، وممثلين عن الحزب بمجلس النواب، تقدما بعدد من الطلبات العامة للوزراء التي تهم المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.


وأضاف زايد أن الحزب يقوم بعمل توثيق لجهود النواب في المحافظة سواء الأعضاء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب ليكون بمثابة كشف حساب أمام المواطنين، وتأكيد مدي الجهود المبذولة من أجل تحقيق خدمات للمواطنين في مختلف المجالات.


وكان النائبان تقدما بطلب لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن استكمال صرف 150% للعاملين بمديرية الصحة بالمحافظة، والحاصلين على أحكام فض المنازعات والعمل على سرعة تثبيت المتعاقدين بالتأمين الصحى، وتمت المطالبة بتطبيق الإعفاء الضريبى على التجار بسبب توقف الكثير من الأعمال وإعادة النظر في الديون المتراكمة على التجار والمتضررين لدى البنوك خلال الفترة الماضية داخل محافظة شمال سيناء إما بعمل جدولة لها أو إلغاء الفائدة على القروض.


وطالبا الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بإعادة فتح المنطقة الحرفية بالمساعيد غرب مدينة العريش، والعمل على رفع الضرائب، وتنفيذ آلية لعملية الدخول والخروج إلى المنطقة بما يتناسب مع الرؤية الأمنية في المحافظة، مع أهمية تعويض أصحاب الورش.

 

كما تم التقدم بطلب للمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، للمطالبة بإعادة دراسة لموضوع توسعات ميناء العريش البحرى وكيفية التعامل مع هذا الملف الهام بأقل الأضرار الممكنة بعيدا عن الكتل السكنية.


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