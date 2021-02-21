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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة و34 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:26 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت كوريا الجنوبية 416 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 86 ألفا و992 حالة.

وذكر المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية - وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية سجل أكثر من 400 إصابة اليوم /الأحد/ وسط عودة انتشار الموجة الثالثة من تفشي الفيروس التاجي في البلاد.

وأضاف أنه من بين الإصابات الجديدة، كان هناك 391 إصابة محلية و25 إصابة وافدة من الخارج.. مشيرا إلى أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1557 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، تراجع عدد مصابي "كورونا" الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 155 شخصا بانخفاض قدره شخص واحد عن اليوم السابق.

وتخطط الحكومة الكورية لمراجعة إمكانية تعديل مستوى التباعد الاجتماعي بعد مراقبة أوضاع "كورونا" في عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.
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