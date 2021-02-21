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مرأة

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:01 ص
زوجة محمد زيدان
زوجة محمد زيدان
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هاجر هانئ
حرصت زوجة لاعب كرة القدم محمد زيدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بـ  stories خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها.

اعتادت زوجة زيدان على مشاركة متابعيها دائما بأبرز الصور واللقطات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الكلاسيك، فهي تميل في الكثير من الأحيان إلي أرتداء التصميمات و الأنثوية و الجذابة التي تكشف عن رشاقتها.

تتميز زوجة محمد زيدان بأنها تميل إلي الملابس الملفتة والجريئة إلي حد ما، كما تحرص على تنسيق قطع المجوهرات الخلابة والقيمة التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

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تعتمد زوجة محمد زيدان على تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، بالإضافة إلى أنها تقوم باختيار صيحات المكياج الصاخب والألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

إليكم الصور ..

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان
في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان
في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان
في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان
في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان
في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان
في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان
في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان
في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان
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