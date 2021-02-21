نجل الفنان الراحل محمد رضا يكشف أسرارا جديدة فى حياته.. فيديو

قال أحمد رضا، نجل الفنان الراحل محمد رضا، إن موهبة والده الفنية كانت متأصلة فيه من صغره، وهذا ما جعل موهبته تفرض نفسها أمام الجمهور ويكون له كاريزما مميزة.





وأضاف أحمد رضا ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن محمد لن يتكرر ولن يستطيع أحد أن يفعل ما كان يفعله، منوهًا إلى أن الصدق فى العمل وتأديته بإتقان سر من أسرار نجاحه.





وأشار إلى أن الفنان محمد رضا لم يلتفت فى مرة إلى مساحة الدور المعروض عليه أو حتى لترتيب اسمه على الشاشة بين النجوم، إلى جانب أنه لم يفكر فى الأموال نهائيًا لأنه كان متأكد أن الدور الخاص به إضافة كبيرة للعمل مهما كان صغيرًا.



