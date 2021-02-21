نجل الفنان الراحل محمد رضا يكشف أسرارا جديدة فى حياته.. فيديو

قال أحمد رضا، نجل الفنان الراحل محمد رضا، إن موهبة والده الفنية كانت متأصلة فيه من صغره، وهذا ما جعل موهبته تفرض نفسها أمام الجمهور ويكون له كاريزما مميزة.
وأضاف أحمد رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن محمد لن يتكرر ولن يستطيع أحد أن يفعل ما كان يفعله، منوهًا إلى أن الصدق فى العمل وتأديته بإتقان سر من أسرار نجاحه.
وأشار إلى أن الفنان محمد رضا لم يلتفت فى مرة إلى مساحة الدور المعروض عليه أو حتى لترتيب اسمه على الشاشة بين النجوم، إلى جانب أنه لم يفكر فى الأموال نهائيًا لأنه كان متأكد أن الدور الخاص به إضافة كبيرة للعمل مهما كان صغيرًا.
وفى سياق آخر، نشر أحمد رضا ابن الفنان الراحل محمد رضا، صورًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، معلنًا عقد قران ابنه وحفيد الفنان الراحل، على فتاة من خارج الوسط الفني.
وكتب ابن الفنان الراحل محمد رضا، "بفضل الله وكرمه تم عقد قران ابنى مصطفى وعروستنا نهى بارك الله لهما وبارك عليهما، وعقبال عندكم جميعا".
واحتفل ابن الفنان الراحل محمد رضا بذكرى عيد ميلاد والده، وقال إن جيل والده سيظل في ذاكرة الجمهور؛ لما قدمه من أعمال عظيمة، بذلوا فيها الكثير من الجهد، موضحا أنه عاصر الكثير من فناني الحقبة الذهبية.
ولفت ابن الفنان الراحل محمد رضا، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه خلال مشواره الفني، تنبأ بالكثير من الفنانين الصغار، والذين أصبحوا حاليًا نجومًا عظماء، ولهم نجاحات كبيرة.
وأوضح أن أقرب النجوم إلى قلبه في تلك الفترة، سيف الله مختار، والفنانة نبيلة السيد، وعبد السلام محمد، ومجموعة من الفنانين، الذين شاركوه جميع أعماله.
وكشف ابن الفنان الراحل محمد رضا، خلال حديث سابق، عن أن والده كان يتحدث بنفس طريقة تحدثه في فيلم "30 يوم في السجن" وظلت معه لمدة بعد نجاح الفيلم بالمنزل، معقبا: والدي دائما ما كان يفضل المسرح عن السينما.
وفي لقاء آخر، تابع ابن الفنان الراحل محمد رضا، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "والدي كانت تجمعه علاقة صداقة قوية جدًا بـالكاتب محمود السعدني، وكان لديه إصرار وحب للعمل كبير، لدرجة أنه في يوم وفاة ابنته الوحيدة "أميمة" ذهب إلى المسرح وقام بتقديم العمل على الرغم من ما حدث".
وعن وفاته قال ابن الفنان الراحل محمد رضا، إنه توفي أثناء تصوير مسلسل "ساكن قصادي" وكان ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وتم خلال الحلقة عرض عدد من الصور النادرة التي تم عرضها لأول مرة للراحل محمد رضا مع عائلته وأصدقائه.