علشان مايضحكش عليك .. فرق واحد يميز النحاس الأصلي عن التقليد

قالت مصممة الإكسسوارات، هنا الحكيم، إنها مصممة جرافيك في الأساس ثم انتقلت للعمل في مجال صناعة الإكسسوارات منذ 4 سنوات للتنويع في مجال عملها.





وأوضحت "الحكيم"، خلال استضافتها ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النحاس المطلي بالذهب والفضة هو أحدث صيحات الأحجار في الأسواق، حيث يمكن استبداله بالذهب الأصلي ذي التكلفة المرتفعة.





وأشارت إلى أنها تستخدم نوعًا من النحاس المعالَج الذي يتميز بعدم تغيير لونه ويمكن أن تصبغه بعد فترة، لافتة إلى أن تغير لونه يكون بسبب خلط التجار النحاس بمواد أخرى مثل الاستانلس، فلابد قبل الشراء السؤال عن مادة الطلاء للأحجار وهل هي من النحاس أم الاستانلس.



