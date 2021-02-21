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فن

هدى المفتي وصبا مبارك يخطفان الأنظار من أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:59 ص
هدي المفتي و صبا
هدي المفتي و صبا مبارك
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ندى فكري
شاركت الفنانة هدى المفتى، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتي، في الصورة مع الفنانة صبا مبارك مما آثار إعجاب متابعيها.

وشاركت هدى المفتى  فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام.

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.
هدى المفتي وصبا مبارك يخطفان الأنظار من أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام
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