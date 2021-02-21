العاصمة الإدارية تستضيف مهرجان شباب مصر بحضور وزير الرياضة | فيديو

عرض برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، تقريرا عن استضافة العاصمة الإدارية لـ مهرجان شباب مصر " على أرض الإنجازات .





وقال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، خلال المهرجان، إن المهرجان يقام بالتعاون مع اتحادات شباب مصر، ومراكز شباب مصر، على مستوى الجمهورية، مقدما لهم خالص التحية والتقدير على مجهوداتهم.





وناقشت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بالرياضة المصرية، من مختلف جوانبها الاجتماعية والاستثمارية والقانونية.





وحضر جلسة المناقشة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضية، والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة بالبرلمان، وجاءت الجلسة مثمرة، وتم مناقشة العديد من الملفات الحيوية، التي يهتم بها قطاع كبير من العاملين في المجال الرياضي، وكذلك الجماهير المصرية.





كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها إجراء تعديلات على قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، ويشمل تعديل بعض مواد القانون ومنها الاستثمار الرياضي، وكذلك وضعية اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي.