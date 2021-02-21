كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 21-2-2021

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.









أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيهًا للكيلو.









سعر البيض في البورصة

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 33 و34 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 35 و36 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 35 و36 جنيهًا للكرتونة.











اقرأ أيضا:









أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و7.25جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 3.50 و4 جنيهات والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.