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فن

عروس البحر.. سوسن بدر تستمتع بهواء وبحر الإسكندرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:40 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
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ندى فكري
نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي إنستجرام . 

وظهرت سوسن بدر في الصورة وهي تقف في شرفة البلكونة وتستمتع بهواء وبحر الإسكندرية مما آثار إعجاب متابعيها.

وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.
عروس البحر.. سوسن بدر تستمتع بهواء وبحر الإسكندرية
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