ديربي الغضب.. موعد مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره إنتر ميلان، اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.









موعد مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و4، بتعليق عصام الشوالي.









ميلان ضد إنتر ميلان:

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لاستعادة نغمة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.









كان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.









في المقابل، يطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير للبقاء في الصدارة.









كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.









ترتيب ميلان وإنتر ميلان:

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نفطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.









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