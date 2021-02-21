مودة: 15% من حالات الطلاق خلال أول 3 سنوات.. والإنترنت أبرز الأسباب| فيديو

قالت الدكتورة راندة فارس، مدير مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة، إن وزارة التضامن تتعامل مع المشروع بوصفه مشروعا قوميا، يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصري، بدعم الشباب المقبل على الزواج، من خلال مجموعة من المعلومات والمهارات، والتي تساهم في تقليل نسب الطلاق.









وأضافت راندة الفارس، خلال استضافتها في برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المشروع اهتم بقراءة الأبحاث المتعلقة بالأسباب الأكثر شيوعا، لزيادة معدلات الطلاق.









وتابعت: "15% من حالات الطلاق تتم خلال الثلاث سنوات الأولى من الزواج، وهو مؤشر خطير جدا، لأنها لا تعتبر مراحل للمشكلات أو الصعاب التي تستدعي الطلاق".









وأكملت: "أطلقنا محتوى علميا تدريبيا بالتعاون مع مجموعة من الخبراء، وصندوق الأمم المتحدة للإسكان، ويعتمد على الجوانب الشرعية والصحة الإنجابية، ومفهوم الزواج، والتواصل الإيجابي".









ونوهت إلى أن هناك 15% من حالات الطلاق سببها سوء استخدام الإنترنت، وأن الأسرة المصرية أصبحت في حالة من الفردية، وعدم القدرة على الاختلاف.