منى تناشد وزارة التضامن الموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لإعانتها على أعباء الحياة

ناشدت السيدة منى عيد احمد ، المقيمة خورشيد الزوايده الخروعه التابعة لمحافظة الإسكندرية ، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش "تكافل وكرامة".





وتقول فى رسالتها : تقدمت للشئون الاجتماعي بمنطقة خورشيد للحصول على معاش تكافل وكرامة منذ سنتين ونصف وجاتلى معاينه البيت واتضح لهم انى اعيش فى شقه على الطوب الأحمر وقالو لى الورق الخاص بى هيروح اداره التضامن الاجتماعى ، وتم استكمال جميع الإجراءات والأوراق المطلوبة ، وحتى تاريخه لم يتم صرف معاش تكافل وكرامة حتى الآن رغم أحقيتى له .





وأضافت : قدمت شكاوى على النت كتير ومافيش فايده وكل الشروط تنطبق علي ولا معاش ولا تأمين ولا امتلك سياره ولا أراضى ولا عقار وجوزى معاه معهد وشغال فى المعمار بقالو سنه ما اشتغلش إلا أيام معدودة ، وعندما اذهب الشؤون الاجتماعية بمنطقة خورشيد لمتابعة طلبى تم طلب ورقه من المرور وورقه من الغرفه التجارية وورقه من القسم ، على العلم ان كل هذه الأوراق مش نازل ضمن المطلوب للحصول على معاش تكافل وكرامة .





وقالت : أنا فى أمس الحاجة إلى هذا المعاش لكى أقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية، حيث إن زوجى عامل معمار باليومية ومنذ كورونا والحال واقف وبقاله سنة بدون عمل .





وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الاسكندرية ، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.





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