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الصحة عن التأمين الصحي: بدأنا المرحلة الثانية من حيث انتهينا في الأولى

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:06 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إشراف وافتتاح الرئيس السيسي للمشروعات الصحية المختلفة يحمل العاملين بالقطاع الصحي مسئولية كبيرة للتأكد من جدارة الخدمة المقدمة والتشغيل الأمثل لهذه البرامج، لافتة إلى أنها تحرص على متابعة التشغيل في محافظات المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحي، من خلال متابعة أكبر عدد من المستشفيات والوحدات الصحية في عدد من القرى.


وأضافت هالة زايد، خلال برنامج "صباح مصري"، المذاع على قناة "صباحك مصري"، أن مستشفى التل الكبير يعتبر ثاني مستشفى بعد المجمع الكبير بالإسماعيلية، وستكون مربوطة بخدمة الأشعة عن بعد بشكل متسق مع المجمع، منوهة إلى أن المنظومة كبيرة جدا ويبقى العمل على العنصر البشري، ويتم ذلك من خلال تدريب الأطقم الطبية.


وأوضحت أنه جار العمل على مرحلة التحول المالي والإداري، قائلة: "أنا هاجي مرة واتنين وتلاتة عشان أتأكد من تشغيل المنظومة وسرعة جاهزية المرحلة الثانية".


وأشارت إلى أن الوزارة علمت من حيث ما انتهت بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 83.2% من سكان الإسماعيلية بالتأمين الصحي الشامل، والعمل على نظام الميكنة لمتابعة مؤشرات الأداء.
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