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حوادث

ضبط 2 طن سكر تموين قبل بيعه فى السوق السوداء بالقاهرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:07 م
شرطة التموين
شرطة التموين
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢ طن "سكر تمويني" و320 عبوة زيت تمويني مخصصة ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة صاحب محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة.

وبحسب بيان، الأحد، جرى التحفظ على المضبوطات قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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