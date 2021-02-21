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فن

بإطلالة جذابة.. نهى عابدين تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:16 م
نهي عابدين
نهي عابدين
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ندى فكري
نشرت الفنانة نهى عابدين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نهى في الصورة بإطلالة جذابة مما لفت انتباه متابعيها عبر إنستجرام. 

وكانت الفنانة نهى عابدين انضمت إلى فريق عمل مسلسل "خلي بالك من زيزي" وهو من بطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة وأمينة خليل، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "خلى بالك من زيزى" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وبطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، نهى عابدين صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخى، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعى.
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