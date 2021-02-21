تصدير 36 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا البحري

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة Suat bey، وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند وثلاث سفن أخرى وهى الحرية، محبة ، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى امل ، محبة ، الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس فيما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج .