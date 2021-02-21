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ديني

ما حكم تقسيم الزكاة فى صورة مبالغ شهرية على المحتاجين .. الإفتاء توضح

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:02 م
صدى البلد
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شيماء جمال
قال الدكتور محمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال "ما حكم تقسيم قيمة الزكاة فى صورة مبالغ شهرية"، إن تقسيم قيمة الزكاة له احتمالين، الأول: إخراج الزكاة قبل ميعادها كإخراج زكاة رمضان القادم مقدما، فإذا حل رمضان تكون قد انتهيت من إخراج ما عليك من زكاة، وهذا جائز.

وأضاف الدكتور محمد شلبى، أن الاحتمال الثانى هو تأخير الزكاة عند ميعادها، كتقسيط إخراج زكاة رمضان بعد انتهاء الشهر فهذا لا يجوز إذا كان مبلغ الزكاة متوفرا معك.

وأوضح أنه يجوز إخراج الزكاة مقدما فى صورة أقساط ولا شيء فى ذلك. 

تركت جزءا من الزكاة لم تزد عن عام حتى أجد من يستحق فهل هذا جائز؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح قائلًا: لابد من توزيع الزكاة في وقتها بمجرد توافر شروطها ويمكن توزيعها على مدار السنة لكن لا يجوز تأجيل توزيعها أو جزء منها حتى تمر السنة، لأنك بذلك تكون أخرت العبادة عن وقتها المقرر، والفقراء والمستحقين كثيرون.

حكم التعجيل بإخراج الزكاة
قالت دار الإفتاء المصرية: "إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، وقوفًا مع الفقراء وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة.

وأضافت الدار -في فتوى لها- أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.
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