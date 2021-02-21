الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على السماح لحضور الجماهير مباراة سيمبا التنزاني أمام الأهلي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .



وعلم صدى البلد" أن الكاف تلقى إخطارا رسميا من قبل الاتحاد التنزاني يؤكد فيه رغبته في إقامة مباراة سيمبا أمام الأهلي بحضور جماهيري، خاصةً في ظل خلو تنزانيا من إصابات كورونا بشكل تام.



وبالفعل وافق الكاف على حضور الجماهير لمباراة سيمبا التنزاني أمام الأهلي ولكنه اشترط حضور سعة 50 % من الجماهير فقط داخل الملعب، مع تأكيد على إمكانية إلغاء قرار حضور الجماهير حال ظهور إصابات كورونا في تنزانيا خلال الساعات المقبلة .

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ومن المقرر أن يحضر 30 ألف مشجع في المباراة، وهي نصف سعة استاد المباراة، والذي يتسع لـ 60 ألف مشجع.



وعلى الجانب الأخر ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مواجهة صعبة أمام سيمبا، بطل تنزانيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو فريق قوي ومنظم ويتمتع بجماهيرية كبيرة في بلاده، لكننا نثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، التي يبحث فيها الفريق عن حسم صدارة المجموعة.

وقال عبد الحفيظ إن فريق سيمبا يتمتع بقدرات فنية عالية هذا الموسم، وحقق فوزا مهما خارج ملعبه في المباراة الأولى من منافسات دوري المجموعات، ونحن نضع ذلك في اعتبارنا، وقام الجهاز الفني بدراسة الفريق بشكل جيد خلال الأيام الماضية.

وأضاف: «سيمبا التنزاني استعد لمواجهة الأهلي بشكل جيد، من خلال الدخول في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي، فضلا عن الدعم الجماهيري الضخم المتوقع حضوره، وكلها عوامل تزيد من صعوبة هذه المباراة.