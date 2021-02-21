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رياضة

بعد جدل شكواه للكاف.. كهربا يخاطب جمهوره قبل مواجهة الأهلى وسيمبا

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:36 م
كهربا
كهربا
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عمرو الحلوانى

نشر محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة  سيمبا التنزانى ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


ونشر كهربا الصورة  معلقا عليها: "خاطبوا القلوب برفق فما أطيب الدنيا إذا تصافت القلوب وتناست العيوب وتجملت بحسن الأسلوب.. صباح الخير".

وشهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول مشادة كهربا مع أحد لاعبي المريخ السودانى واتجاه الفريق المنافس إلى تقديم شكوى للكاف ضد اللاعب ، ولكن حسم مسئولى المريخ الأمر سريعا بالتأكيد على أن المشادة " نرفزة ملعب عادية " ولا ترتقي إلى شكوى كهربا خاصة فى ظل العلاقات التاريخية مع الأهلى .

وعلى الجانب الأخر ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مواجهة صعبة أمام سيمبا، بطل تنزانيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو فريق قوي ومنظم ويتمتع بجماهيرية كبيرة في بلاده، لكننا نثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، التي يبحث فيها الفريق عن حسم صدارة المجموعة.

 

وقال عبد الحفيظ إن فريق سيمبا يتمتع بقدرات فنية عالية هذا الموسم، وحقق فوزا مهما خارج ملعبه في المباراة الأولى من منافسات دوري المجموعات، ونحن نضع ذلك في اعتبارنا، وقام الجهاز الفني بدراسة الفريق بشكل جيد خلال الأيام الماضية..



وأضاف: «سيمبا التنزاني استعد لمواجهة الأهلي بشكل جيد، من خلال الدخول في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي، فضلا عن الدعم الجماهيري الضخم المتوقع حضوره، وكلها عوامل تزيد من صعوبة هذه المباراة.

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