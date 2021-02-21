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أخبار البلد

التجديد النصفي .. إبراهيم أبو كيلة يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الصحفيين

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:16 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تقدم الكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة 5 مارس المقبل، فوق السن. 

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، أبوابها فى العاشرة من صباح اليوم لتقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.

وأوضحت اللجنة: أن تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، منوهه إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة ، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب .

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.
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