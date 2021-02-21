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حوادث

موظفة بمدرسة تنصب على مواطنين بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الكتب

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:15 م
المتهمه
المتهمه
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين.

حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (4 مواطنين - مقيمين بالغربية) بقيام "إحدى السيدات" بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وأسفرت تحريات إدارة فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام ( موظفة إدارية  بإحدى المدارس ، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الكتب الدراسية وملابس المدارس الخاصة، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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