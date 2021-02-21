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أخبار العالم

أمين التعاون الإسلامي يبحث مع وزير خارجية اليمن آخر التطورات بالبلاد

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:32 م
صدى البلد
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أ ش أ
بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، آخر التطورات بالبلاد والجهود الأممية لحل الأزمة وجهود الحكومة اليمنية الشرعية للاستجابة لمطالب اليمنيين وتطلعاتهم.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الأحد/، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية اتفاق الرياض، الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية وأهمية التوافق بين الأطراف اليمنية.


وتطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الإنساني في اليمن، وإلى أهمية إسهام منظمة التعاون الإسلامي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.


وثمن الوزير اليمني وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الشعب اليمني والدور المهم الذي تضطلع به للتشجيع على الحل السلمي للأزمة اليمنية، فيما جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعم المنظمة لليمن في جميع المجالات للمساهمة في تحقيق السلم والأمن والاستقرار به.
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