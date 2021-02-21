ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب ويؤكد على ضرورة التعاون

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:43 م
اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
Advertisements
مروة فاضل
التقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من أعضاء مجلس النواب بمكتبه بالديوان العام، وذلك حرصًا على التواصل المستمر مع جموع البرلمانيين بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم.


في بداية اللقاء أكد المحافظ  حرصه علي التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مع وضع المقترحات والرؤي الجادة لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة.


وتناول اللقاء عرض لأهم المشروعات التي تتم علي أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات ، وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ تلك المشروعات بما يحقق رضا المواطن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عقب شفائه من كورونا.. محافـظ المنوفية يباشر مهام عمله بمقر مكتبه بالديوان العام

محافظ المنوفية يصرف إعانة مالية عاجلة لكفيف وزوجته

محافظ المنوفية: تطوير وتنمية 81 قرية ريفية ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ المنوفية يستقبل وزير الشباب والرياضة.. صور

خلال تفقد مصنع تدوير القمامة.. محافـظ المنوفية يشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير البيئية اللازمة

محافظ المنوفية: تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لـ ذوى الهمم

ترشيحاتنا

براءة الفنانة رانيا يوسف من الفعل الفاضح وازدراء الأديان

بين الدجل والعادة.. حكاية "البِشعة" وحكمها في الإسلام

في ذكرى رحيله.. سبب عدم حديث أمير كرارة عن جده شكوكو

هل ينجو منها صلاح.. مذبحة مرتقبة لنجوم ليفربول

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها