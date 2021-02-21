محافظ المنوفية يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب ويؤكد على ضرورة التعاون

التقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من أعضاء مجلس النواب بمكتبه بالديوان العام، وذلك حرصًا على التواصل المستمر مع جموع البرلمانيين بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم.









في بداية اللقاء أكد المحافظ حرصه علي التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مع وضع المقترحات والرؤي الجادة لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة.







