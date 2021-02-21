ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز تعدد نية الأشخاص على نفس الصدقة ؟

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:13 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء جمال
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول "جمعت مبلغا من أهلى لإخراجه كصدقة جارية على روح جدتي والمبلغ لم يكفِ.. فاشترك معي أصدقائي ولكن بنية أنها صدقة لأهلهم.. فهل هذا يجوز؟".

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: إنه يجوز تعدد نية الأشخاص على نفس الصدقة ولا شيء في ذلك لأن الله كريم.

أفضل الصدقة الجارية للميت 
 الصدقة الجارية للميت هي إحدى وسائل بره بعد موته، فالميت ينتفع بأعمال البر الصادرة عن غيره إذا وهب فاعلها الثواب له، منها الدعاء والاستغفار له، والصدقة الجارية، والحج والعمرة، ويجوز أن تفرش جزءا من المسجد بقصد عمل صدقة جارية على روح الميت أيا كان.
 
وورد فيما أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، ولا يشترط الصدقة الجارية للميت أن تكون من المال الخاص للمتوفي، وتجوز الصدقة من مال أولاده وأصدقائه، لقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» الآية 10 من سورة الحشر، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء».

حكم كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية
قالت لجنة الفتوى إن الصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع بها ولا يشترط أن يكتب اسم الميت على الشيء المتصدق به.

وأضافت: بل المناط والاعتبار بنية المتصدق، مستشهدة بقول النَّبِيِّ  - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يمكن عمل صدقة جارية بفلوس الزكاة؟.. أمين الفتوى يجيب

ما الذي ينفع أبي بعد وفاته؟ .. أمين الفتوى يجيب

حكم كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية

أفضل الصدقات للمتوفي.. الإفتاء تجيب

الصدقة الجارية للميت .. هذه أفضلها تخفف عنه عذاب القبر ولا يعرفها الكثيرون

ترشيحاتنا

تفاصيل اعتداء مدرب الأهلي على أحد أقارب مدرب منتخب مصر وتحقيق عاجل فى الواقعة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

وزيرة الصحة تعلن وصول شحنة لقاحات كورونا جديدة وتخصيصها لكبار السن

بعد إلغاء ترخيص مزاولة مهنته| تعرف على إجراءات التحقيق مع تامر أمين طبقا للقانون

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

موسيماني يجتمع بـ محمود كهربا على هامش مران النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"

تعرف على العوامل المساعدة لنجاح عملية الحقن المجهري