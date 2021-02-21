عميد دار علوم القاهرة يوضح كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، عن الاجراءات الاحترازية المتبعة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول .

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان، خلال تصريح لـ صدى البلد ، إن الكلية تستعد لفترة امتحانات الفصل الدراسي بقوة وستطبق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب من استخدام الكواشف الحرارية وتعقيم المبانى وأ ماكن الامتحانات طبقا للجان التى أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات ، عدم دخول الطلاب دون ارتداء الكمامات .

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وأكد المجلس الاعلى للجامعات ، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.





وشدد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.