إيران تعلن عن مباحثات مثمرة مع المدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد مبعوث إيران في وكالة الطاقة الدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأحد، أن مباحثات مثمرة جرت مع مدير الوكالة وسيتم الإعلان عن النتائج الليلة.





والتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الأحد، بطهران رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.





وكان صالحي قد صرح أمس السبت بأنه سيبحث في اجتماعه يوم الأحد مع غروسي ملاحظات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقية الضمانات والتعاون بين الطرفين.





ويذكر أن جروسي قد وصل طهران مساء السبت لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن برنامجهم النووي، حسب تغريدة عبر لمبعوث إيران لدى الوكالة.





وغرد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قائلًا إنه سيسافر إلى طهران "لإيجاد حل مقبول للطرفين، يتوافق مع القانون الإيراني، حتى تتمكن وكالة الطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق الأساسية في إيران".





وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت تقارير إلى أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها ستقلص بشكل كبير التعاون مع المنظمة.



