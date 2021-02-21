ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ر ئيس البرلمان العربي يعرب عن قلقه إزاء أعمال العنف في الصومال

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:51 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
Advertisements
مـيــــس رضـــا

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو، وأدت إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين. 


ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الصومالية إلى الاصطفاف الوطني وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الصومالي، والانخراط البناء في حوار جاد يفضي إلى التوصل إلى اتفاق وطني شامل يحفظ الأمن ويحقق الاستقرار في جمهورية الصومال.


وجدَّد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم ومساندة كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والوحدة الوطنية في جمهورية الصومال، بما يلبي تطلعات الشعب الصومالي الشقيق وطموحاته في التنمية والاستقرار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البرلمان العربي يستنكر الهجوم الإرهابي على المنطقة الخضراء بالعراق

ضحايا ومصابون في تفجير فندق بالصومال.. بيان شديد اللهجة من البرلمان العربي

مصرع 4 أشخاص.. البحرين تدين هجوما إرهابيا قرب القصر الرئاسي في الصومال

قتلى وجرحى في مقديشو .. رئيس البرلمان العربي يدين الانفجار الإرهاربي بالصومال

قتلى وجرحى.. بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن الأحداث في الصومال

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الصومال

ترشيحاتنا

تحركت من الجزائر عبر مالي.. انتهاء أزمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

قبل إهانته بنات الصعيد .. تامر أمين يعترف: ضربت شابا تحرش ببنتي .. فيديو

لم يصلوا بعد.. سفيرة مصر بالسنغال تكشف أزمة عنيفة بشأن بعثة الزمالك

نوع مهمل من الطعام مذهل في محاربة الكوليسترول وضغط الدم

السعودية تسجل 315 إصابة جديدة بكورونا

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على قصة شعار بنتلي وسر أجنحته المتغيرة

بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.. تعرف على تاريخه وأهدافه.. وهذه قصة «اللغات المهددة بالانقراض»

لأول مرة.. ظهور مرسيدس G-Class 4 × 4 موديل 2022 الجديدة