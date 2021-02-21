نفوق 6 آلاف دجاجة.. حريق بمزرعة دواجن في منية النصر

شب حريق بمزرعة دواجن بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر في الدقهلية مما تسبب في نفوق 6 آلاف دجاجة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل انتقاله للمبانى المجاورة.







وكان اخطار ورد لمديرية امن الدقهلية بورود اشارة لمركز منية النصر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية ميت عاصم.









وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء الى مكان البلاغ تمت السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمزرعة دواجن مشيدة بالبلوك ومسقوفة بالعروق الخشبية على مساحة ۱۲۰۰ متر خارج الكتلة السكنية غير مرخصة، مؤجرة من سليمان.م.إ. (٣٠ عاما).







وأسفر الحريق عن احتراق سقف المزرعة ونفوق ٦ آلاف دجاجة وبسؤال مستأجر المزرعة رجح سبب الحريق لامتداد النيران من دفايات الغاز الخاصة بتدفئة المزرعة إلى جزء من المشمع المتدلى من سقف المزرعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.







وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 694 لسنة 2021 إداري مركز شرطة منية النصر، وجار العرض علي النيابة العامة.