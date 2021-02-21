حنان يوسف: دخلت مجال الفن رغم رفضي .. والمخرج أخبرني "مش مهم تعرفي تمثلي"

قالت الفنانة حنان يوسف، إن دخولها لعالم الفن كان بمحض الصدفة والمخرج خيري بشارة هو من إكتشافها على الرغم أنها أخبرته أنها لا تعرف التمثيل ولكن رده أنه يريد شخص لا يعرف التمثيل.





وأضافت الفنانة حنان يوسف، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تجربتها الأولى في التمثيل كانت من خلال فيلم "الطوق والأسورة" وكانت من الروايات المفضلة لها.





وأشارت إلى أن أجواء الفيلم خلف الكواليس رائعة وكان الفنانين متقصمين لدورهم على الحقيقة.





ولفتت إلى أن المخرج خيري بشارة أصر أنها هي من ستقوم بالدور على الرغم من خجلها ورفضها في البداية.



