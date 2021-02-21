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توك شو

فاكر كنت بقولك إيه .. مصطفى بكري يكشف موقفا مهما حدث مع المشير طنطاوي

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:39 م
النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
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فرح علاء الخولي
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اي قارئ لتاريخ مصر سيعرف ان مصر مرت بانتصارات وانكسارات، واصالة الشعب المصري تظهر وقت المحن والازمات، على مر الازمنة، مشيرا إلى انه كان هناك موقفا باسل لأهل صعيد مصر وخاصة قنا، حيث ذهبوا الي قصر عابدين للرئيس جمال عبدالناصر  وقالوا:"احنا عايزين نروح بورسعيد"، ورد عليهم الزعيم جمال عبدالناصر في حينها "انتوا جيتوا ازاي هنا".

وتابع مصطفى بكري، خلال لقاءه في برنامج "بنت البلد"، المذاع على قناة "المحور"، أنهم تطوعوا بالفعل في جيش بورسعيد

وكشف عن موقف له مع المشير طنطاوي اثناء ثورة 25 يناير، عندما ذهب له إلى مقر المجلس العسكري، وقال له: "يا فندم لازم ترد، او تسيب الاعلام يرد على الاتهامات التى تطولكم"، فرد عليه المشير طنطاوي قائلا: "يا مصطفى ربنا هينتقملي في يوم من الايام".

وسرد بكرى موقفا مع المشير طنطاوي بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان في احدى صلاوات الجمعة واستقرار الدولة، فاعاد له المشير طنطاوي كلماته وقال له: "فاكر انا كنت بقولك ايه".

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