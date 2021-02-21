مصطفى بكري: لو موقفتش جنب جيش بلدي هقف جنب مين

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه رغم تعرضه لكثير من الشتائم والسباب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفه مع الجيش والشرطة في ثورة 25 يناير وتأييده لهما واطلاق عليه "عميل المجلس العسكري والجيش"، معقبا على هذا المسمى: "لو موقفتش جمب جيش بلدي هقف جمب مين".





وتابع النائب مصطفى بكري، خلال لقاءه في برنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "المحور"، أنه من السهل جدا تحريف الكثير من الصور، لافتا الي انه بالرغم من انزعاج اولاده لهذا الهجوم ولكن كان يقول لهم: "متخافوش ابوكوا هيثبتلكوا انه صح، واصبروا"، مشيرا الي انه كان من اكثر المرشحين الذين حصلوا على اصوات في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة بواقع اكثر من 350 الف صوت، وذكر: "هو ده الشعب المصري الحقيقي".





واوضح ان الرئيس السيسي خير الدليل على الصمود والتطلع للأفضل رغم كل الاتهامات والسباب التي تعرض لها، ولكنه لم يلتفت اليها او يتآثر بأي منها في تنفيذ خططه ومشروعاته، منوها: "كلنا بنتعلم من الراجل ده".





واشار مصطفى بكري، الي ان اي قارئ لتاريخ مصر سيعرف ان مصر تمر بانتصارات وانكسارات، وان اصالة الشعب المصري تظهر في وقت المحن وفي وقت الازمات، وذلك على مر الازمنة المختلفة.