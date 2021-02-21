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توك شو

دمها خفيف وملتزمة.. حنان يوسف تكشف تفاصيل عملها مع فاتن حمامة|شاهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:53 م
حنان يوسف وفاتن حمامة
حنان يوسف وفاتن حمامة
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نورهان رأفت
كشفت الفنانة حنان يوسف ، كواليس عملها مع الفنانة "فاتن حمامة" ، قائلة إنها سيدة جميلة ودمها خفيف وسريعة الملاحظة ومن أكثر الفنانين التزاماً بمواعيدها .

وقالت الفنانة حنان يوسف ، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، إن المخرج خيري بشارة كان من المخرجين المتمسكين بمن يختارهم لأداء أدوارهم ، فلم يكن هناك مجال لأن ترفض فاتن حمامة أحد الممثلين في عملها .

وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع أن تعود إلى التمثيل ، وكانت في تلك الفترة تعمل في استديو لإنتاج أفلام "ديزني".

وأضافت أن المخرج خيري بشارة ، الذي اكتشفها أصر على قيامها بدورها الأول في التمثيل ، على الرغم من خجلها ورفضها في البداية.

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