دمها خفيف وملتزمة.. حنان يوسف تكشف تفاصيل عملها مع فاتن حمامة|شاهد

كشفت الفنانة حنان يوسف ، كواليس عملها مع الفنانة "فاتن حمامة" ، قائلة إنها سيدة جميلة ودمها خفيف وسريعة الملاحظة ومن أكثر الفنانين التزاماً بمواعيدها .





وقالت الفنانة حنان يوسف ، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، إن المخرج خيري بشارة كان من المخرجين المتمسكين بمن يختارهم لأداء أدوارهم ، فلم يكن هناك مجال لأن ترفض فاتن حمامة أحد الممثلين في عملها .





وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع أن تعود إلى التمثيل ، وكانت في تلك الفترة تعمل في استديو لإنتاج أفلام "ديزني".





وأضافت أن المخرج خيري بشارة ، الذي اكتشفها أصر على قيامها بدورها الأول في التمثيل ، على الرغم من خجلها ورفضها في البداية.



