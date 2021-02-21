شاهد.. ميرنا نور الدين وإنجي علاء من كواليس مسلسل كوفيد 25

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها.





وظهرت ميرنا نور الدين من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني كوفيد 25 بصحبة السينارست إنجي علاء.





وتحرص المؤلفة إنجي علاء على حضور كواليس تصوير مسلسل كوفيد٢٥ مع المخرج أحمد نادر جلال، وظهرت مع المخرج أحمد نادر جلال وهما يتابعان تصوير العمل.





وأكدت إنجي على اقترابها من الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.



