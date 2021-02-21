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توك شو

قبل إهانته بنات الصعيد .. تامر أمين يعترف: ضربت شابا تحرش ببنتي .. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:46 م
تامر أمين
تامر أمين
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أسامة علي
أعلنت نقابة الإعلاميين أمس عن إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي،وبعد ثبوت إهانته لأهالى الصعيد والريف وبناتهم. 

وقالت النقابة في بيان أمس "بعد انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20/2/2021 مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار، والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب، أولا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت ١- الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، ٢- الفقرة رقم 4 تأكيد دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، ٣- الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع».


وتابع: «وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة، وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر امين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر».

وأثارت تصريحات تامر أمين غضب جميع طوائف الشعب المصري مطالبين بمحاسبته، خاصة أنت تلك التصريحات نالت من رجال الصعيد والريف المصري، ومثلت إهانه كبيرة للمرأة "نصف المجتمع".

وفى حلقة سابق لـ  تامر أمين أعترف أنه تعدى بالضرب على شاب قام بالتحرش بابنته، ولم يلجأ للقانون.

و قال تامر أمين خلال الحلقة التى كان يستضيف فيها الكاتب الصحفي مفيد فوزى، إن ابنته أخبرته بتعرضها للتحرش اللفظي.

وأضاف "أمين"،ردًا على تساؤل الإعلامي مفيد فوزى عن "تصرفه" بشأن تعرض نجلته للتحرش، قائلًا: "ممكن اخد حضرتك و نروح نزوره هو جنبنا هنا في المستشفى، ملحقش يتقبض عليه خد الطريحة المحترمة وراقد جنبنا في المستشفى".

وأضاف تامر أمين "بنتي محدش يجي جنبها ولا جنب أي بنت تانية".
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