اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى .. مصطفى بكري يكشف عن موقف تعرض له وزير النقل داخل قطار الصعيد





وتحدث مصطفى بكري، خلال لقائه في برنامج "بنت البلد"، المذاع على قناة "المحور"، عن مشروع تطوير الريف المصري واثر مبادرة حياة كريمة على ارض الواقع، من خلال زيارته لاحدى القرى في فرشوط بقنا، متابع: "انا كنت رايح اشوف واتاكد الكلام اللي بيتقال عن تطوير القرية المصرية"، لافتا ان القرية كانت عبارة عن تراب فقط من 9 سنوات، مضيفا: "اللي ساكن في عشة هو ده الغني في القرية ديه".





واوضح أن وضع القرية حاليا مختلف تماما وتحولت "العشش" الي بيوت غاية في الجمال مكونة من 3 غرف وبها خدمات وصرف صحي، وخلال حواره مع احدى السيدات بالقرية قامت بالدعاء للرئيس السيسي.

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن موقف حدث معه أثناء جولة له بالامس مع وزير النقل كامل الوزير، بركوب القطار والنزول في ديروط، ، وأضاف: "الوزير كان وسط الناس، وبيشكروه على الخدمات، احنا مكناش بنشوف ده قبل كده" واللي ميشوفش من الغربال يبقى اعمى".