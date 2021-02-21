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محافظات

حملات تفتيش متواصلة لمراجعة أوضاع المعديات النهرية في البحيرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:22 م
مراجعة المعديات النهرية
مراجعة المعديات النهرية
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتاكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الاعداد المقررة وايقاف المخالف منها للحفاظ على امن وسلامة وارواح المواطنين مع التأكيد على إيقاف عملها حال الرياح والأمطار الغزيرة.

وقامت الوحدات المحلية بمراكز (رشيد، شبراخيت، كوم حمادة)، اليوم الأحد، بمتابعة اعمال المعديات والمراسى بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان المقررة.

يذكر أن محافظ البحيرة، شدد على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي  المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية  المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركه المروريه  مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

و نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مروريه مكثفه بالتنسيق  مع الجهات المعنيه  وأسفرت عن الآتي :-

- رفع ١٨٥ حاله إشغال بشارع ( النصر - عبد السلام الشاذلى - الجيش - النفق - الطودي - عرابي) بمركز ومدينه دمنهور

- رفع ٦٥ حاله إشغال بمركز ومدينه رشيد.

و نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مروريه مكثفه بالتنسيق  مع الجهات المعنيه وأسفرت عن الآتي:-

- غلق وتشميع ٨ محلات بدون ترخيص وتوقيع  ٨ غرامة لمخالفة ارتداء الكمامات بمركز دمنهور

- رفع ١٢٨ حاله إشغال متنوع  بالشوارع بمركز رشيد.

ونفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه، أمس الأربعاء، حملات مروريه مكثفه بالتنسيق  مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي :-

- إزالة ١٥٠ حاله إشغال بالسوق والشارع العمومي بمركز ومدينه رشيد

- غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصيه

-رفع ٢٢ حاله إشغال بشوارع المدارس والمصنع ومصادرة ٣٨ شيشه بكوم حمادة

- رفع ١٧١ حالة إشغال بشوارع( الجيش -  قونيا  - الكورنيش - النافورة - السريع  - افلاقة - عبد السلام الشاذلى - الجمهورية - المستشفى - المدينة الصناعية - الاتوبيس ) بدمنهور.  

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حملات تفتيش متواصلة لمراجعة أوضاع المعديات النهرية في البحيرة
حملات تفتيش متواصلة لمراجعة أوضاع المعديات النهرية في البحيرة
حملات تفتيش متواصلة لمراجعة أوضاع المعديات النهرية في البحيرة
حملات تفتيش متواصلة لمراجعة أوضاع المعديات النهرية في البحيرة
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