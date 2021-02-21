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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يوافق على طلب شركة «الأولى» لتعديل هيكل المساهمين

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:42 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الموافقة على الطلب المقدم من شركة «الأولى» للإعلام لتعديل هيكل المساهمين بالشركة ليتماشى مع القانون.


كذلك وافق المجلس على تغيير اسم الشركة إلى شركة «الشمس» وتغيير اسم قناة «مايسترو» المملوكة للشركة إلى «قناة الشمس».


كما وافق المجلس على الطلب المقدم بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة شركة «لايت» المالكة لقناة «L.T.c » واعتماد رئيس مجلس إدارتها هاني مجدي خليل حجاج وشهرته هاني العتال.


ووافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أيضا على الطلب المقدم من قناة «France 24» لفتح مكتب تمثيل لها في مصر باسم شركة «القاهرة الإخبارية CNC».
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