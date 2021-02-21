علي جمعة: الشرع أمر بالتكاثر لكن ليس كغثاء السيل

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجب ألا ننزع النصوص من سياقها وندرك كيف نفهم الشرع الشريف مشيرا إلى أن الشرع أمر بالتكاثر لكن ليس كغثاء السيل ووصلنا لدرجة المشكلة المستعصية التي لاتستطيع الحكومات تحملها أو تتعامل معها.





وأضاف جمعة خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن علي عبدالواحد رائد علم الاجتماع نشر عام 1956 كتابا يشتكي من قلة السكان لكن بعد ذلك تغيرت الخريطة و أصبحنا فى ذلك الوقت أكثر من 40 مليون ، وكل الدول مثل الصين أسست عقوبات قاسية لتنظيم النسل.





قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن كل بلد له ظروفه تجاه قضية تنظيم النسل، مشيرا إلى أن كل زمن له ظرفه أيضًا، هناك بلدان تحتاج للزيادة وبلدان للنقص وبلدان للثبات.





وأضاف أن إنجلترا وأمريكا ثابتة في قضية تنظيم النسل منذ 30 سنة لكن اليابان كانت 140 مليون أصبحت 120 واليابان تحتاج لزيادة نسل.





وأشار إلى أن مصر بها كثرة مذمومة في الزيادة السكانية، والنبي صلى الرسول عليه وسلم علمنا أن نتكاثر لحد معين نستطيع فيه تربية الأطفال حتى يعيشوا في سعادة، كما أن الدين جاء لبناء الانسان وليس لهدم المجتمعات.



