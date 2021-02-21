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ماهر فرغلى: التنظيم الإرهابي شكل كتائب إلكترونية لهدم الدولة

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:00 م
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
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أسامة علي
قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية،أن استخدام تنظيم الأخوان الأرهابى منصات التواصل الاجتماعي لبث الشائعات موضوع قديم وليس بجديد.

وأضاف فرغلي، خلال حواره مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى أم سى"، أنه عقب الإفراج على الإخوانى خيرت الشاطر فى 2011، أعادوا تنظيم الكتائب الإلكترونية بشكل كبير،وشكلوا ما يعرف بغرف التصدي، للتصدي كل من يتعرض للتنظيم، التصدى لأى نجاحات تحققها الدولة المصرية.

وتابع الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن الأهداف من الكتائب الإلكترونية لتنظيم الأخوان، هو استقطاب الشباب للتنظيم، الترويج للجماعة، إفشال الدولة، والسيطرة على وسائل التواصل.

وأوضح، أن اللجان الإلكترونية للتنظيم الإرهابى تنتشر فى جميع وسائل التواصل الأجتماعى، معقبا:" الدولة نجحت فى إفشال محاولات الإخوان لهدم الدولة".
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