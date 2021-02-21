استجابة لـ رشاد و باخوم .. وزير الشباب يوافق على دعم إضافي بقيمة 100 ألف جنيه لنادى شبان قنا

وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الطلب المقدم من المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، و النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بشأن صرف دعم إضافى لنادى الشبان المسلمين الرياضى بقنا.





وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وافق على صرف مبلغ 100 ألف جنيه كدعم إضافى للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بنادى الشبان المسلمين بقنا، وذلك فى ضوء حرص وزارة الشباب على دعم الأندية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية للوفاء بالتزاماتها ومن أجل ضمان استمرارية الأنشطة الرياضية.





وأكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن الرياضة فى مصر تشهد إهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتبر الرياضة أمن قومي، وهى جزء هام وأساسى من بناء الإنسان المصرى، مؤكدًا أهمية الرياضة فى بناء نماذج قوية وجيدة؛ وذلك من خلال رفع قدرات الأندية لتهيئة مناخ ملائم للشباب لإخراج طاقتهم وتطوير مهاراتهم المختلفة، مثنيًا على جهود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى دعم كافة الأندية ومراكز الشباب.





فى ذات السياق قدم الكابتن رجب رزق، رئيس نادي الشبان المسلمين بقنا، خالص الشكر والتقدير لزعيم الأغلبية بمجلس النواب المهندس أشرف رشاد الشريف، والنائبة نجلاء باخوم، مؤكدًا أن دعم أعضاء مجلس النواب بـمحافظة قنا للنشاط الرياضى وحرصهم على استكمال الأنشطة هى بادرة طيبة سيجنى ثمارها شباب مصر الذين توليهم القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا.







من جانبه أوضح المحاسب هشام قدوس العمارى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا، أن دعم نادى قنا الرياضي يأتى فى إطار الاستجابة السريعة من جانب وزير الشباب والرياضة لطلب زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد والنائبة نجلاء باخوم، حرصًا منهما على استكمال الأنشطة بالنادى.





ولفت إلى أن زعيم الأغلبية لا يتوانى عن تقديم الدعم للأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، حيث سبق أن قدم تبرعًا شخصيًا قيمته 100 جنيه على مرحلتين لنادى الشبان المسلمين، كما تبرع بمبلغ 50 ألف جنيه لنادى قنا الرياضى، ومؤخرًا تبرع بمبلغ 25 ألف جنيه لمنطقة قنا لتنس الطاولة لدعمها في تنظيم بطولة جنوب الصعيد لمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.





وأكد قدوس العماري، على الدعم المتواصل من جانب زعيم الأغلبية لمراكز الشباب، حيث حصل خلال الساعات الماضية على موافقة وزير الشباب والرياضة على إحلال وتجديد الملعب المفتوح "المتعدد" بمركز شباب الأشراف القبلية ودعم المركز بحديقة أطفال، ودعم مركز شباب السلام بأولاد عمرو بأدوات رياضية عبارة عن "15 ترابيزة – 60 كرسى – ترابيزة تنس طاولة – ترابيزة بلياردو – 10 كرة قدم- 1 كولدير "، وكذلك دعم مركز شباب كلاحين أبنود بأثاث مكتبى حديث يشمل" 4 مكتب – 4 كرسى مكتب – 2 دولاب – 3 ترابيزة مكتبة – 12 كرسى مكتبة".





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