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محافظات

تستوعب 250 ألف نسمة .. نائب محافظ قنا يتفقد مدينة الأمل بنجع حمادي

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:40 م
جولة نائب محافظ قنا
جولة نائب محافظ قنا
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يوسف رجب

تابع حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال التمهيد و التسوية التي يجري تنفيذها بشوارع مدينة الأمل بمدينة نجع حمادي.

رافقه خلال جولته طلعت عبد الشافي نائب رئيس مجلس المدينة و رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مدينة الأمل  و مسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة.

أوضح عمر، أنه يجري فتح وتسوية شوارع قطعة أرض المجاورة الأولى بمساحة ٢٥٢ فدان  تمهيدا لتسليمها للمواطنين المستفيدين، مضيفًا بأنه تم تثبيت النقاط المساحية الثابتة للمدينة وعمل الميزانية الشبكية وتوقيع الشوارع الرئيسية والفرعية للمخطط التفصيلي على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن المدينة مقامة على مساحة 1539 فدان و تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لها، حيث تم تقسيم المدينة إلى 4 مجمعات تضم 14 الف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة.

تضم المدينة مناطق للخدمات " التعليمية– الصحية– إدارية– اجتماعية– ثقافية– رياضية– أمنية– بريدية - محطات وقود– مسطحات خضراء" ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.

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تستوعب 250 ألف نسمة .. نائب محافظ قنا يتفقد مدينة الأمل بنجع حمادي
تستوعب 250 ألف نسمة .. نائب محافظ قنا يتفقد مدينة الأمل بنجع حمادي
تستوعب 250 ألف نسمة .. نائب محافظ قنا يتفقد مدينة الأمل بنجع حمادي
تستوعب 250 ألف نسمة .. نائب محافظ قنا يتفقد مدينة الأمل بنجع حمادي
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