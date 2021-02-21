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أصل الحكاية

في اليوم العالمي للغة الأم .. الأرض تتحدث بـ 7000 لسان .. والأكثر انتشارا ستدهشك

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:58 م
عدد لغات العالم
عدد لغات العالم
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رشا عوني

تحتفل دول العالم في 21 فبراير من كل عام ، بـ اليوم العالمي للغة الأم ، وهو يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الوعي بقيمة التنوع اللغوي والثقافي وتعدد اللغات.

الجميع يتمسك بلغته الأم أولًا ثم يفكر في تعلم لغة جديدة، وعلى الأغلب تكون اللغة الثانية هي الإنجليزية، في ثالث أكثر لغة منتشرة على مستوى العالم ، لكن تظل اللغة الأم هي الأساس المرتبطة بالجنسية و الهوية .


بعيدًا عن الإنجليزية و الفرنسية والصينية وغيرها من اللغات الشهيرة .. هل فكرت يومًا أن هناك لغات موجودة في العالم قد لا نعلم عنها شيئًا تمامًا ؟ ، فربما تعتقد أن عدد اللغات على مستوى العالم لا يتجاوز عدد أصابع الأيدي ، لكن المفاجأة أن هنام ما يقرب من 7 ألاف لغة موجودة بالفعل لكن بتصنيفات مختلفة وانتشار متباين ، بعيدًا  عن اللغات الأساسية الشهيرة التي نعرفها جميعًا .

 

قد تستغرب حين تعرف أن اللغة الصينية هي الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، حيث يتحدثها 1,197,000,000 شخص ، ثم يليها اللغة الإسبانية التي يتحدثها 414,000,000 ، ثم تأتي اللغة الإنجليزية في المرتبة الثالثة ، حيث يتحدثها 335,000,000 شخص ، لكن تلك الأرقام في تزايد مستمر بشكل يومي .

 

لغة ماندراين الأوسع انتشارًا

أكثر من 955 مليون مواطن يتحدثون لغة ماندراين أي 14 ونصف % من سكان العالم ، وهي جزء من اللغة الصينية وتنتنشر تحديدًا في الصين وتايوان وسنغافورة وماليزيا  .


رغم وجود مايقرب من 7 ألاف لغة حول العالم ، إلا أن بعض تلك اللغات عدد متحدثيها قليل بشكل كبير فمثلا هناك 2000 لغة منهم ، لها أثل من ألف متحدث فقط على مستوى العالم .

 

اللغة العربية والهندية والبرتغالية و الألمانية واليابانية و الروسية و الفرنسية، تأتي في المراكز الأخرى بعد الثلاثة الأكثر انتشارًا، من حيث عدد متحدثيها وذلك مرتبطًا بعدد السكان الناطقين بها ، كما أن هناك أشخاص يتحدثون لغات عدة في آن واحد .

 

لغات مهددة بالانقراض

وبالنسبة إلى أكثر اللغات المهددة بالانقراض فهي تلك التي تتحدثها مجتمعات الأقليات، ومن بين هذه المجتمعات قبائل "بابوا غينيا الجديدة"، وسكان أستراليا الأصليين، والسكان الأصليين في الأمريكتين، والشعوب الأوربية المهمشة مثل شعب "الباسكيون".

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في اليوم العالمي للغة الأم .. الأرض تتحدث بـ 7000 لسان .. والأكثر انتشارا ستدهشك