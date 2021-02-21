عوض تاج الدين: هذه هي مدة العزل المنزلي المثالية للمصاب بـ كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية، عن فترة العزل المناسبة لمريض كورونا داخل المنزل.





وقال "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "فترة العزل المثالية تكون 14 يومًا في حالة ظهور أعراض مؤكدة للإصابة بالفيروس".





وتابع "عندنا معايير مصرية لأدوية معينة يتم استخدامها مع كل حالة على حدة، وهذه هي بروتوكولات العلاج"، مشيرا إلى أن اللقاحات تُعطى للمواطنين بعد إقرار مكتوب منه، وعدد اللقاحات المتاح حتى الآن قليل جدًّا.





وأوضح أن بروتوكول علاج يعني وجود وسيلة استرشادية لعلاج المريض، وهي تتغير بشكل دائم وفقًا للخبرات المتكونة، والمعايير العالمية، ونتائج الأبحاث.



